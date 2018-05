Vahistati kaitstud infot jaganud politseinik

Politsei sisekontrollibüroo ametnikud pidasid täna hommikul kinni Lääne prefektuuri politseikapteni, keda on alust kahtlustada riigisaladuse edastamises ning jälitusandmete avalikustamises.

Lisaks politseiametnikule peeti kinni veel kaks meest, kes ei ole PPA töötajad, ja kellele on alust ette heita eraviisilist jälitustegevust, vahendas riigiprokuratuur oma pressiteates.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et eelmise aasta lõpus alustatud kriminaalmenetluse raames on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada politseiametnikule kahtlustus kuues kuriteoepisoodis.

Kahtlustuse järgi edastas ta infot kolme kriminaalmenetluse raames politsei läbiviidavate jälitustoimingute planeerimise ja sisu kohta ning ühel juhul jagas riigisaladusega kaitstud infot isikule, kellel puudus õigus sellele infole ligi pääseda, selgitas Evestus.

Homme taotleb prokuratuur kohtult politseiametniku kohtueelse menetluse ajaks vahi alla võtmist, kahe teise kahtlustatava kohta otsustatakse vahistamise taotlemine pärast esmaste menetlustoimingute lõppu.