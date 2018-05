Laia haardega Kauss

Noori ambitsioonikaid arhitekte ühendav arhitektuuribüroo Kauss on mitmekülgne – ettevõtte tegevusvaldkond ulatub arhitektuurist sise- ning maastikuarhitektuurini.

Kauss sai alguse tudengitest sõpruskonna otsusest aastal 2004, mil kinnisvarabuum oli tuure kogumas ning mõte oma ettevõtte loomisest tekitas elevust. Esmasteks tellimusteks olid visioonid kinnisvaraarendajatele. Peatselt saabunud masuaeg oli sobiv selleks, et noored tegijad jõuaksid oma koolid ära lõpetada ning valmistuda ettevõtte peatseks edasiarenemiseks, millel tänaseks ei tundu piire enam ammmugi ees olevat. Kauss on võitnud ühe konkursi teise järel, büroos töötab üheksa inimest ning plaan on töötajate hulka veelgi suurendada.

Kahes linnas korraga

Kausi sisearhitekti Lauri Eltermaa sõnul eristub Kauss paljudest teistest ettevõtetest seetõttu, et tegutseb korraga kahes linnas – kontor on neil nii Tallinnas kui Tartus. Samuti loob eripärasid mitmekülgne haare, mis võimaldab ettevõttel teostada kompleksprojekte, pakkudes ühe büroo siseselt terviklahendust arhitektuurist sise- ja maastikuarhitektuurini.

Projektide lahendused sünnivad Kausis enamasti meeskonnatööna. „See on nii meie nõrkus kui tugevus üheaegselt, et pole üht ja ainsat guru, kes ütleks mida, kuidas ja kes peaks tegema. Meil on palju võimekaid inimesi ja seetõttu koostöö on üsna dünaamiline ja ootamatu. Samas on tegu pikalt kokku töötanud seltskonnaga, nii et oskame üsna hästi üksteise tugevuste ja nõrkustega arvestada. Loominguline koostöö tavaliselt ei olegi väga lihtne ja teinekord on pingevabad ja lihtsalt kulgevad tööd hoopis lahjema ja pealiskaudsema tulemusega, kui need, kus on veidi raginat ja asjad rohkem selgemaks vaieldud, rääkis Eltermaa Kausi sisesest koostööst.

Üks eesmärk, mille nimel Kausi arhitektid pingutavad, on Eltermaa sõnul kvaliteetne, funktsionaalne lõpptulemus, ilma milleta ei saaks arhitektuuribüroo olla edukas. Teine ettevõtte fookus on kliendikesksuses. „Ehitus on keerukas protsess ja me pöörame suurt rõhku sellele, et kliendid oleks õigeaegselt ja täpselt informeeritud, kui kaua mingid asjad aega võtavad ning mis need maksma võivad minna,“ rääkis Eltermaa.

Hetkel on Kausi suurematest objektidest ehitusjärgus arhitektuurikonkursi võidutööks valitud Palamuse lasteaed, mis valmib tänavu sügisel ning kus Kauss on peaprojekteerija ning koostanud nii arhitektuurse ja sisearhitektuurse osa.

Projekteerimisel on Jüri keskusala maastikuarhitektuur ning uus tervisekeskuse hoone.

Oluliste konkursivõitudena on tulnud Eesti Rahva Muuseumi välialade paviljonide lahendus, mis on praegu teostamisel. Samuti võitis Kauss hiljuti Tartu sadamaala planeeringuvõistluse.