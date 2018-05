Volkswagen: Toyota diisliotsus annab meile eelise

Toyota teatas nädala alguses, et lõpetab Eestis, Lätis ja Leedus alates maist diiselmootoriga sõiduautode pakkumise, jättes valikusse hübriidi ja bensiinimootori. AMTELi tegevjuht Arno Sillat selgitas, et Toyota plaan puudutab esialgu vaid sõiduautosid, maasturid ja kaubikud jätkavad ka diiselmootoritega. Ühtlasi ei puuduta see mitte ainult Baltikumi, vaid kogu Euroopat ja maailma. „See ei ole müügi piiramine vaid kitsas piirkonnas, vaid tootja ülemaailmne suund,“ selgitas ta.

Amserv Auto AS juhatuse esimees Margus Nõmmik ütles, et ei näe otsusel suurt mõju Toyota müügile, sest juba praegu on enamik Amservi müüdud Toyota sõiduautodest kas bensiin- või hübriidmootoriga sõidukid. Ainsad mudelid, kus kogu müük on diiselmootoriga sõidukid, on Land Cruiser, Hilux ja uued mudelid Proace ning Proace Verso, kuid neid mudeleid see teade tema sõnul ei puuduta - neid toodetakse ka edaspidi diiselmootoriga.

Nõmmik ütles, et 80% eelmisel aastal Amservi müüdud Toyota sõidukitest olid sõiduautod ja nendest ainult 0,7% olid müüdud diiselmootoritega.

Eelmise aasta lõpuga oli Eestis liikuvatest sõidukitest 61,9% bensiinimootoriga ja 37,3% diiselmootoriga. Kaduvväikesest allesjäävast osast (0,8%) on suurim osa hübriididel (0,6%), järgnevad elektriautod (0,2%) ja gaasi kasutavad autod (0,1%).

Sillati sõnul on diislist loobumisest sõiduautode sektoris teatanud veel mõned tootjad, aga päris üldiseks ei saa seda trendi siiski lugeda. „Teiselt poolt on autotootjaid, kes täna aktiivselt diiselmootorite arenguga tegelevad,“ märkis ta. „Oleme tänast seisu maailma sõiduautotootmises kirjeldanud Browni liikumisena, kus selge ja ühene trend puudub ning tootjad oma plaanides liiguvad teatud osas vastassuundades. Lähiajal diislite täielikku kadumist karta ei ole, kuna tarbesõidukite sektor kasutab peamiselt diiselkütust tarbivaid mootoreid ja tõsiseltvõetavad alternatiivid siin veel puuduvad,“ nentis Sillat.