Fitch kinnitas Eesti riigireitingu senisel tasemel A+

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel tasemel A+ ja jättis reitingu väljavaate positiivseks, vahendas rahandusministeerium.

Kuigi Eesti inflatsioon on tõusnud keskmisest kiiremaks, siis aitavad konservatiivne eelarvepoliitika ja makrotasandi järelevalvemehhanismid piirata majandusliku tasakaalustamatuse riske.

Inflatsioon kiirenes mullu 3,7 protsendini eelkõige maksumeetmete ja toorainehindade tõusu mõjul. Valitsuse otsus vähendada alkoholiaktsiisi tõusu sel aastal poole võrra hoiab inflatsiooni mõõdukana. Agentuuri hinnangul vähendavad Eesti majanduse kasvupotentsiaali jätkuvad tööturu struktuursed piirangud.

Eesti rändesaldo on viimastel aastatel positiivne, mis koos töövõimereformiga on suurendanud tööturul osalejate arvu, kuid endiselt on probleem kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Kuigi tootlikkuse kasv ületas eelmisel aastal palgakasvu, võib palgasurve jätkuda.

Eesti valitsussektori võlakoormus on jätkuvalt Fitchi hinnatud riikide seas madalaim. Valitsussektori eelarve puudujääk peaks agentuuri hinnangul tänavu ja tuleval aastal jääma 0,2 protsendi juurde SKPst. Maksureformi mõju eelarvetasakaalule hindab Fitch neutraalseks.

Eesti on jätkuvalt välismaailma suhtes laenuandja, antud laenude maht kasvas eelmise aasta lõpuks 11,8 protsendini SKPst. Eesti netolaenuandja positsioon peaks veelgi tugevnema.

Tasemele A+ tõstis Fitch Eesti riigireitingu juulis 2011. Sellest ajast kuni mullu novembrini oli reitingu väljavaade stabiilne. Siis tõstis agentuur selle positiivseks.