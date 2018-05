USA saatkond hoiatab Soomes terroriohu eest

USA saatkond Soomes hoiatab oma kodanikke seoses terrorirünnaku ohuga avalikes kohtades. Saatkond soovitab ameeriklastel Soomes avalikes kohtades liikudes olla tähelepanelik.

Hoiatuses märgitakse, et USA valitsus on mures valitseva terrorirünnaku ohu tõttu USA kodanike, kaasa arvatud laste suhtes. Terroristid võivad rünnata nii otse kui ka toime panna inimrööve. Terroristid on varem kasutanud rünnakutes nuge, püsse ja sõidukeid. Nad võivad rünnata koole, haiglaid, kirikuid, turismiatraktsioone, transpordikeskusi ja muid avalikke kohti.

Teates ei öelda, millisele infole see hoiatus põhineb. Samasuguse hoiatuse on avaldanud ka USA Rootsi saatkond oma kodulehel, vahendas Yle. Eesti saatkonna kodulehel sellist hoiatust pole.

Soome kaitsepolitsei Supo hinnangul on riigis terrorioht 4 palli skaalal 2, lisab Yle.