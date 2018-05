Hommikuprogrammis uurime, miks on Rootsi kroon nõrgenenud

07. mai 2018, 19:15

Mis tagajärgi krooni nõrgenemine Eestis kaasa toob? Kütuse hind on viimaste aastate kõrgeim, miks ja mis edasi saab?

Räägime, mida peab juht tegema täna, et sada valitud Eesti parimaks juhiks, stuudiokülaliseks on Pärnu juhtimiskonverentsi programmijuht Toomas Tamsar.

Stuudios on Igor Rõtov ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägib Äripäeva väljamõeldud tegelane, kuidas ta jõudis möödunud kuul viimaste aastate rekordtootluseni. Samuti tuleb juttu Toomase viimastest investeeringutest ning tulevikuplaanidest. Teises saatepooles räägib investor Toomas oma Omahas käigust ning kohtumisest Warren Buffettiga. Investor Toomast esindavad Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Liina Laks, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

13.00-14.00 "Arvamusliidrite tund". Missugust kiirendust on loota uuelt poliitilisest jõust, mille on ellu kutsunud Nortali juht Priit Alamäe? Kui suure hulga protestihääli võiksid nad parteistumise korral endale haarata? Kust peaksid tulema need nimed, kes erakonnale oma näo ja hääle annavad? Miks kipuvad uued poliitilised algatused sugenema poliitskaala paremale servale, kui paremkonservatiivses nurgas on niigi kitsas? Vastse poliitilise liikumise elujõudu analüüsivad suhtekorraldaja Ott Lumi ja politoloog Mari-Liis Jakobson. Saatejuht on Vilja Kiisler.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Saates räägib Puhastid OÜ tootejuht Marek Reinolt, kuidas panna toimima maja veesüsteem. Tutvustame erinevaid lahendusi ja võimalusi reo- ja sadevee kogumiseks ja puhastamiseks – mida pidada silmas linnalistes asulates ühisveevärgiga liitumisel ning millised on näpunäited autonoomseks reoveekäitlemiseks krundil. Toome välja, mis eristab septikut ja biopuhastit ning millal tuleks kasutada reovee kogumiseks tavalisi mahuteid. Saatejuht on Lauri Leet.