Tellimused Saksa tööstuses vähenesid

Saksa tööstuse tellimused märtsis langesid juba mitmendat kuud järjest, andes sellega märku majanduskasvu aeglustumisest Euroopa Liidu suurima majandusega riigis.

Võrreldes veebruariga kahanesid Saksa statistikaameti Destatis andmetel tellimused tööstuses 0,9 protsenti, aastatagusega võrreldes oli tõus 3,1 protsenti. Kerge langus oli olnud veebruaris. Tööstussektori käive kasvas veebruariga võrreldes 0,4 protsenti, veebruaris kukkus käive jaanuariga võrreldes 2,4 protsenti.

Reutersi analüütikute ootustele jäid tulemused selgelt alla, nemad olid panustanud 0,5protsendilisele tellimuste kasvule. Saksamaa majandusministeerium kommenteeris Reutersi vahendusel, et pärast möödunud aasta teise poole jõudsale tõusule on majanduse kasvuhoog esimeses kvartalis pisut pidurdunud. Aastatagusega võrreldes on tellimuste trend siiski ülespoole.