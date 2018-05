Vanalinna baare ähvardab jälle tegevuse piiramine

Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul on politsei üritanud aastaid lõbustusasutustega koostööd teha, et nende asutuste teeninduskultuuri ja avalikku korda vanalinnas parandada, ent seni suurema tulemuseta. «Meie jaoks on see kurb, et me oleme kolme aasta jooksul pakkunud koostööd enam kui 50 lõbustusasutusele, kuid laua taha oleme saanud umbes 20,» sõnas Saarniit.

