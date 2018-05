Hommikuprogrammis Olympic, Tallinna Sadam ja paradiis

Äripäeva hommikuprogramm käsitleb väikeaktsionäride võitlust Olympicu ülesostjaga, Tallinna Sadama börsile tulekut ning põrgu ja paradiisi teemat.

Teemasid aitavad lahata Trigon Capitali Balti fondi juht Veiko Visnapuu, Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja Risti koguduse õpetaja Annika Laats.

Stuudios Meelis Mandel ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Õigusruum“. Kas tõesti tuleb krüptoraha pealt makse maksta? Kuigi üha rohkem populaarsust koguvad krüptomündid tunduvad justkui maast leitud rikkus, siis päris nii lihtne asi ei ole. Mida täpselt maksuamet krüptorahaga teenitud tulult saada soovib, sellest rääkis veebruaris Äripäeva krüptoraha konverentsil PwC Legal Eesti partner ja vandeadvokaat Priit Lätt.

13.00-14.00 „Arvude taga“. Riigil on plaan hakata reaalajas andmeid koguma, kusjuures iga ettevõte ja asutus peaks vajalikke andmeid esitama vaid ühe korra. Statistikaamet tahab saavutada selle, et suudab kõikidele neile esitatud küsimustele vastata mõne minuti jooksul. Mida on selleks teha vaja, kuidas seejuures tagada andmete kvaliteet ja millised on suurejoonelise plaani riskid, sellest räägivad IT-ettevõtja ja riigi endine IT-juht Taavi Kotka ning statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 „Metsamajanduse hooandja“. Riigimetsa Majandamise Keskus koristab riigimetsi pidevalt – nii viidi eelmisel aastal metsast välja 281 tonni prügi. Võrreldes varasema aastaga oli prahti ligi 35 tonni rohkem. Miks inimesed ikka veel oma prügi metsa alla viivad ja kuidas olukorrale lahendust leida, räägib Riigimetsa Majandamise Keskuse peametsaülem Andres Sepp. Saatejuht Liis Amor.