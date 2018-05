OEG väikeaktsionärid lähevad Novalpina vastu lahingusse

Olympic Entertainment Groupi (OEG) institutsionaalsed investorid teatavad, et Novalpina Capitali vabatahtlik ülevõtmispakkumine on rajatud väikeaktsionäride survestamisele ning ülevõtja edasised plaanid seavad ohtu Eesti kapitalituru arengu ja järgmised avalikud esmaemissioonid.

Eile avalikustatud Novalpina Capitali vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused näitavad, et märkimisväärne osa OEG väikeaktsionäridest, nende hulgas rida kohalikke ja rahvusvahelisi institutsionaalseid investoreid ei pidanud võimalikuks nendel tingimustel pakkumist aktsepteerida, teatasid OEG institutsionaalsed investorid. "Sellegipoolest on ülevõtja teatanud, et kavatseb pakkumisperioodil saadud negatiivsele tagasisidele vaatamata viia ellu oma algse plaani, mis on selgelt vastuolus hea juhtimistavaga, kahjustab väikeaktsionäride huve ning annab suuraktsionärile põhjendamatuid eeliseid kaasaktsionäride ees," seisab nende teates.

”Ülevõtja plaan on viia OEG börsilt ning teha väikeaktsionäride huve mittearvestavaid muudatusi OEG kontserni struktuuris, vaatamata suurele hulgale allesjäävatele väikeaktsionäridele, kes kaotavad seeläbi võimaluse saada enda aktsiate eest õiglast hüvitist ja oma edasisi huve kaitsta. See on äriseadustikku, börsireegleid ja väljakujunenud turupraktikat eirav kava, mille eesmärk on väikeaktsionärid sunniviisiliselt ettevõttest välja suruda. Tundub, et ülevõtja eeldab Eestis puudulikku järelevalvet ja investorite kaitse regulatsiooni ning proovib, kui kaugele on võimalik minna,” edastab teade Trigon Asset Managementi partneri Veiko Visnapuu sõnu.

Investorite hinnangul mõjutab asetleidev tehing siinset kapitaliturgu laiemalt. Raske on tekitada edasiste avalike aktsiapakkumiste puhul institutsionaalsetes ja jaeinvestorites vajalikku huvi, kui ettevõtteid on võimalik börsilt ära viia väikeinvestoreid räästa alla tõstes.

”Eelseisva Tallinna Sadama avaliku aktsiapakkumise eel on aus väita, et OEG juhtumi tähendus on laiem väikeaktsionäride majandushuvidest. OEG väikeinvestorid on valmis järgnevate kuude ja aastate jooksul kasutama kõiki õiguslikke vahendeid selliste turupretsedentide vältimiseks. Arvestades ülevõtmispakkumise kehva vastuvõttu, on selge, et börs ei tohiks OEG aktsia noteerimist lõpetada, sest see kahjustaks oluliselt väikeaktsionäride huve ja börsi usaldusväärsust ning looks ohtliku pretsedendi edaspidiseks. Senistel heausksetel investoreil pole börsilt äraviidavas ja ülevõtjaga ühinemise tõttu veelgi väheneva osaluse valguses võimalik oma õigusi reaalselt teostada. Samuti viitavad prospektis kirjeldatud ülevõtja plaanid ühinguid liita ja olulisi varasid võõrandada kavatsusele kasutada oma positsiooni väikeaktsionäride ees ebaõiglase eelise saavutamiseks,” lisas aktsionäride esindaja, advokaadibüroo Derling juhtivpartner Hannes Vallikivi.

Oma huvide eest seismiseks on jõud ühendanud regiooni juhtivad institutsionaalsed investorid Trigon Asset Management, East Capital Asset Management ning teised. Lisaks toetab investorite seisukohti Eesti Väikeaktsionäride Liit.