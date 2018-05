Šiauliu panga kasum langes oluliselt

Šiauliu panga puhaskasum langes nii grupi kui panga tasandil, vastavalt 27 ning 12 protsenti.

Esimeses kvartalis teenis Šiauliu Bankas Group auditeerimata tulemuste järgi puhaskasumit 9,9 miljonit eurot ning pank 13,4 miljonit eurot. Eelmise aasta esimesele kvartalile jäi see alla vastavalt 27 ning 12 protsendiga.

Tulemuste avaldamise järel langes aktsia ligi paari protsendiga miinusesse.

Börsiteate järgi on kehva tulemuse peamiseks põhjuseks allutatud laenude kasvanud väärtus, mis on seotud Šiauliu Banka tõusva aktsiahinnaga. Esimeses kvartalis võttis see kahjumist 2,2 miljardi euro suuruse tüki.

Tugeva majanduse toel ootatakse suurenevat kasumit. „Leedu stabiilselt kasvav majandus tekitab optimismi – näeme, et ettevõtted investeerivad aina julgemalt laienemisesse ning moderniseerimisse. Sissetulekute ja ootuste kasvuga koos kasvavad tarbijafinantseerimine ja hoiused. Tugev majandus annab aluse oodata pangalt ka järgnevatel kvartalitel tugevaid tulemusi,“ kommenteeris panga juht Vytautas Sinius.