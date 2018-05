Soome maksuamet hoiatab Airbnb pakkujaid ja bitcoini-müüjaid

Kahte liiki tulu on Soomes pikka aega maksuameti eest varju jäänud, nüüd aga on olukord muutunud.

Soome maksuamet on hakanud kontrollima Airbnb-korterite üürile andmisest ja bitcoinide müügist saadavalt tulult makstud makse, kirjutab Kauppalehti.

Tuhanded soomlased on viimastel aastatel teeninud rammusat tulu, andes oma korteri Airbnb kaudu lühiajalisele üürile. Suuri summasid on teenitud ka bitcoinide ja teiste krüptovaluutade kauplemiselt.

Neid trendikaid tegevusi ühendas see, hulk sellest saadud tulu on deklareerimata. Enamasti pole selle tõttu ka midagi juhtunud, sest maksuamet pole tulule jälile pääsenud.

Nüüd on olukord muutunud. Soome maksuamet on eri viisidel Airbnb-st ja bitcoinidelt teenitud tulu kontrollima hakanud ja on juba teinud nende kohta ka politseile avaldusi.

Eelmisel aastal analüüsis Soome maksuamet 10 000 bitcoini-rahakotti ja tuvastas, et 500 juhul polnud neile kasumist teada antud. Mõned juhtumid jõudsid ka kriminaalpolitsei lauale.

Airbnb-d uurides avastas maksuamet, et iga kolmas jätab sellest saadud tulust neile teatamata. Maksuamet selgitas aastatest 2015–2016 välja 1900 soomlast, kes rendikorteri pealt makse ei maksnud.

Sel kevadel andis Soome maksuamet selgelt teada, kuidas krüptovaluutalt ja Airbnb-korterilt teenitud tulu deklareerida tuleb.