USA lubab sanktsioone kõigile Iraanis tegutsejatele

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles Valge Majas ajakirjanike küsimustele vastates, et sanktsioonide tagasitoomine Iraanile tähendab, et ka Euroopa ettevõtted ei tohi Iraaniga leppeid sõlmida, kui nad ei taha USA sanktsioonide alla sattuda.

Bolton rõhutas mitu korda, et ühtki uut lepingut Iraaniga sõlmida ei saa, ilma et satuks USA sanktsioonide mõju alla.

Mis saab Euroopa firmadest, kes on hakanud Iraaniga kauplema? Kas USA paneb neilegi peale sanktsioonid? – küsiti pressiüritusel.

Senistele lepetele rakendub tähtaeg, millal need peavad lõppema, mõnel juhul on see 90 päeva, mõnel juhul 180, selgitas Bolton.

Boltoni sõnul on USA poolt vaadates seis selline, nagu see oli enne tuumaleppe kehtestamist.

Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia andsid ühiselt teada, et nemad püsivad 2015. aastal sõlmitud Iraani tuumaleppes Trumpi leppest lahkumise otsusest ja sanktsiooniähvardustest hoolimata. „Kutsume USAd üles kindlustama, et leppe tingimused säilivad, ja vältima tegevusi, mis takistavad leppe tingimuste täitmist teistel osapooltel,“ andsid Euroopa juhid teada.

Ka Iraani president Hassan Ruhani ütles, et riik püsib leppes. Sellegipoolest tahab Iraan käivitada uued läbirääkimised leppes osalevate riikide vahel.

USA president Barack Obama, kelle ajal lepe sõlmiti, nimetas Trumpi otsust mõtlematuks ja tõsiseks veaks.

Reutersi teatel on ka Venemaa sügavalt pettunud Trumpi otsuses ja on nimetanud seda rahvusvahelise leppe räigeks rikkumiseks.