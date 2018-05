Eksporti vedas üles põlevkiviõli ja alla puitmajad

Esimese kvartali eksporti andis tubli panuse põlevkiviõli väljaveo suurenemine 100 miljoni euro võrra, puitmajade tootmist aga pidurdas Rootsi jahtuv kinnisvaraturg, selgitas majandusministeerium ekspordinumbrite põhjusi.

Selle aasta esimeses kvartalis oli ekspordimaht 6% suurem kui aasta tagasi, märgib majandusministeerium. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 5%. Statistikaameti andmetest selgub, et kvartali viimasel kuul keeras eksport kasvult kahanemisele.

Majandusministeeriumi teatel oli üks olulisimaid kasvu põhjuseid mineraalsete toodete ehk peamiselt põlevkiviõli väljaveo suurenemine. Mineraalsete toodete eksport oli 2018. aasta I kvartalil 100 miljoni euro võrra suurem kui mullu.

Ka metallide ja metalltoodete eksport kasvas I kvartalis – 5%. Seda kaubagruppi võivad lähiajal aga mõjutama hakata USA tollitariifid, sest tõenäoliselt hakkab Hiina oma toodangut EL turule tooma, suurendades sellega konkurentsi ja hinnasurvet, lisas ministeerium.

Ekspordi kasvu võrreldes möödunud aasta I kvartaliga toetas ka mehaaniliste masinate väljaveo suurenemine 48 miljonit eurot. Suurima osakaaluga kaubagrupi ehk elektroonikatoodete ekspordi langus on hakanud taanduma ning I kvartalis oli väljavedu 1% suurem kui aasta varem.

Puittooteid raskem müüa

Eesti jaoks olulise puidusektori ekspordikasv näitas 2018. aasta I kvartalis pidurdumise märke, tõdes ministeerium. „Puidu ja puittoodete väljavedu kasvas küll 3%, kuid eelmisel aastal oli kasv kiirem. Puitmajade, mööbli ja muude tööstustoodete eksport aga vähenes 3%. Selle taga on peamiselt Rootsi kinnisvara- ja ehitusturu jahenemine. Kogueksport Rootsi turule langes I kvartalis 11%,“ tõi ministeerium välja numbreid.

Kasvavate tööjõukulude ja toormaterjalide hinnatõusude juures on Eesti ettevõtete hinnapõhine konkurentsivõime välisturgudel järjest halvenenud. Samas on selle aasta alguses näha, et Eesti suurimate kaubanduspartnerite juures on eksport kasvanud, märkis majandusministeerium.