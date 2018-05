Hommikuprogrammis: miks venelased tulevad Eestisse äri ajama?

Juttu tuleb Eesti-Vene ärifoorumist ja sellest, kas Ida-Virumaal on potentsiaali äri ajamiseks.

Räägime heategevuslikuslikust suuraktsioonist Kevadkoputus, mille käigus koputavad ligi 300 noort hommikul kella 7 õhtul kella 17ni Tallinnas, Tartus ja väiksemates Eesti linnades ustele ning pakuvad võimalust heategu teha. Viime teid kurssi eestlaste Amazoni-kogukonnaga ning arutame, kuidas kasvatada oma toote müüki läbi hea positsioneerimise ja tootearenduse.

Stuudios on Delovõje Vedomosti peatoimetaja Alyona Stadnik ja Liis Amor.

11.00-12.00 “Debatt”. Plaan reformida teist pensionisammast ja anda inimestele oma raha üle suurem kontoll läks taas vett vedama, sest riigikogu lükkas selle üle arutamise uuele koosseisule. Milliseid muudatusi oleks aga kiiremas korras vaja ja kummast otsast seda teemat harutada, arutavad saates Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik ja pensioniühistu Tuleva juht Tõnu Pekk. Saadet juhib Birjo Must.

13.00–14.00 „Eetris on Estonian Business School“. Külas on Gert-Kristjan Rungi, kes on loonud äri - GKR Trade, mis on täna suuruselt Eesti neljas vee- ja karastusjoogi müüja. Ettevõte toob maale muu hulgas Rootsi Vitamin Well jooke. Rungi on loonud energiavee nimega Belief, kuid tema ettevõtmised sellega ei piirdu. Lisaks annab ta ka koolitusi ja tegeleb palju muuga. Saatejuht Liis Amor.

15.00-16.00 "Ettevõtlusraadio". Kuulajateni jõuavad ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded, kuidas edendada ettevõtlust Eestis. "Ettevõtlusraadio" on Investoriteliidu toodetud saade, mida juhivad Swen Uusjärv ja Mart Opmann.