Barclaysi juht sai valusa trahvi

Barclaysi panga tegevjuht Jes Staley sai 642 430 Inglise naela ehk 731 613 eurot trahvi selle eest, et püüdis nn vilepuhuja isikut välja selgitada, kirjutab BBC.

Suurbritannia järelevalve teatas, et ta ei vastanud oskuslikult ja hoolivalt anonüümsele kirjale, mille sai 2016. aasta juunis.

Panga direktorid lükkasid kuni trahvisumma teadasaamiseni edasi otsust, millises mahus Staley preemiat vähendatakse.

Staley ise teatas, et on mõistnud, et tema suhtumine asja oli sobimatu ja et ta on tehtud vigade pärast vabandust palunud.

Staley teenis 2016 aastal 2,35 miljonit naela ja sai lisaks boonust 1,3 miljonit naela.

Juhtum ise puudutas anonüümkirju, mis saadeti Barclaysi nõukogule ja kus väljendati muret ühe samal aastal tööle võetud kõrgema taseme töötaja iseloomu pärast ja Staley osa pärast suhtlemises selle inimese eelmise tööandajaga. Kirjades küsiti ka, kas selle inimese värbamisel ikka jälgiti Barclaysi kehtestud reegleid.

Staley palus seepeale panga turvaülemal kirja autor kindlaks teha, kirja pidas ta rünnakuks juhtiva töötaja vastu. Turvaülem, kes oli varem Europolis töötanud, kontakteerus selleks USA riiklike jõuametiga, paludes aidata kindlaks teha USA postmarki kandnud kirja saatja.

Briti regulaatorid lubavad pidada silma peal, kuidas Barclays edaspidi nn vilepuhujatega käitub.