Elon Muski raketi lend peatati viimasel hetkel

Vähem kui minut enne õhkutõusmist peatati eile SpaceXi uusima raketi õhkutõus NASA Kennedy kosmosekeskusest Floridas, kirjutas CNN.

Elon Muski SpaceXi korduvkasutatav kosmoserakett Falcon 9pidi õhku tõusma eile pärastlõunal, aga vähem kui minut enne stardiaega sai SpaceX katkestussõnumi ja ei suutnud asju enam õhkutõusmiseks jäetud ajavahemiku jooksul stardikorda saada.

Ettevõte teatas Twitteris, et nii rakett kui ka satelliit, mida see kannab, on mõlemad hea tervise juures.

See oleks olnud esimene lend raketile, milles on moodul, mis vastab NASA mehitatud lennu nõuetele.

SpaceX plaanib raketti kasutada kümme korda, siiamaani on ettevõtte rakette õnnestunud kasutada kaks korda.

„Ainus asi, mida me tegema peame, on laadida uus kütus ja lennata uuesti,“ teatas ettevõtte juht Elon Musk eile.

Uus õhkutõus on planeeritud juba tänaseks.