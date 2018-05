Silvano kvartalikäive hüppas võimsalt

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 7,7 miljoni euro võrra, ulatudes 2018. aasta 31. märtsiks 3,3 miljoni euroni.

Kontserni I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 119 000 eurot (160 000 eurot eelmise aasta samal perioodil). Investeeriti peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Silvano Fashion Group AS on valdusettevõte, mille omanduses on naistepesu disaini, tootmise, hulgimüügi, frantsiisimüügi ja jaekaubandusega seotud ettevõtted. Kontserni peamised müügiturud on Venemaa, Valgevene, Ukraina, muud SRÜ riigid ja Balti riigid.