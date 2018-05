5 lugu, mida sa ei taha maha magada

Selle nädala Äripäev kirjutas mitmel olulisel teemal. Reastasime kaanelood, mis rääkisid nii ümbrikupalkade vohamisest, Tallinna Sadama IPOst, maksupetturi suurest võlast kui ka teise pensionisamba reformi takerdumisest. Peale selle käisime külas maailmakuulsal investoril Warren Buffetil.

2. Korstnapühkijate must turg

Teisipäeval kirjutas Äripäev, et korstnapühkijate ja pottseppade turul valitseb kaos – paljud teevad oma tööd mustalt ja rikuvad sellega ausat ettevõtluskeskkonda. OÜ Potipoiss omaniku Pepe Susseni sõnul tegutseb lausa 80% turust mustalt. Ka maksuamet on probleemi tunnistanud ja hoiab valkonnal silma peal. Selle peale teatas MTÜ Korstnapühkijate Koda, et asi ei ole sugugi nii must kui näib ja enamik korstnapühkijaid ja pottseppasid on siiski ausad.

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/05/07/korstnapuhkijate-must-turg