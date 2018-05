Komisjon toetab uutele sõidukitele rangemaid heitnorme

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) toetas kooskõlas keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni arvamusega ELi määruse eelnõu uutele sõiduautodele ja uutele väikestele tarbesõidukitele kehtestatud heitenormide ülevaatamist ja rangemate heitenormide kehtestamist aastateks 2025 ja 2030.

Eesmärk on kiirendada Euroopa Liidus heiteta ja vähese heitega sõidukite kasutuselevõtmist ja kütusesäästlike tehnoloogiate arendamist,“ ütles komisjoni esimees Toomas Vitsut pressiteates. „Selleks tuleb kulutõhusalt vähendada CO2-heidet. Nii saab keskkond puhtam ja tarbijate jaoks väheneb seeläbi kütusekulu.“

Vitsuti sõnul on oluline tähele panna, et need normid kehtestatakse vaid uutele sõiduautodele ja kaubikutele, mitte kogu sõidukipargile. „Kohustus määratud sihttaset täita kehtib autotootjatele uute autode ja kaubikute turule laskmise korral,“ rääkis ta. „Automüüjatel tekib kohustus see informatsioon tarbijatele teatavaks teha, kuid ostuvalikut see ei piira. Kui inimene soovib suurema kütusekulu ja CO2-heitega autot osta, siis on neil see võimalus jätkuvalt.“

2020. aastaks on ELi sõidukipargile kehtestatud CO2 heitenorm sõiduautode puhul 95 g/km ja väikeste tarbesõidukite puhul 147 g/km.

Alates 2025. aastast arvutatakse need lähtuvalt kehtestatud vähendamismäärast. Seega pärast 2025. aastat turule lastavate uute autode ja kaubikute heitenorm on 15 protsenti väiksem kui see oli aastal 2021 ning alates aastast 2030 turule lastavate uute autode ja kaubikute heitenorm on 30 protsenti väiksem kui aastal 2021. Aasta 2021 väärtus ei ole praegu teada.

Tuginedes 2016. aastal kogutud andmetele on Eestis müüdud uute autode CO2 heide kõige suurem Euroopas.