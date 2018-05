Maxima tervitab Lidl konkurentsi

Läti Maxima ei pea Leedus praeguseks juba 35 poodi püsti pannud ja sellega Baltimaadesse laienemist alustanud Saksa jaeketti Lidl eriti ohtlikuks konkurendiks.

«Me ei näe neid üldse ohuna, sest me oleme seisukohal, et konkurentsi kasv on meile hea. Tarbijad ennekõike võidavad sellest,» vahendas Postimees Maxima juhatuse liikme Kristīne Āboltiņa sõnu. Ka kummutas ta väite, nagu oleks uute seadmete kasutuselevõtt Riia külje all asuvas logistikakeskuses ajendatud uue konkurendi peatsest tulekust.

Esimesed kauplused peaks Lidl avama Lätis 2019. aasta lõpus, Eestis senise info järgi 2020. aastal. Loe pikemalt Postimehest.

Äripäev on kirjutanud, et Saksa odavkett Lidli jaoks on ostetud krunte Tallinnas, Tartus ja Narvas. Kõik krundid asuvad teiste toidupoodide naabruses.

Saksa odavjaeketi Lidl esindaja Eestis, firma MMS Property Solutions OÜ, ostab kokku kinnistuid, kuhu plaanitakse kauplus rajada. Lisaks ostetud kruntidele paistab kinnistusregistrist, et ettevõte omab õigusi ka Lasnamäel Tähesaju tänaval ja Haaberstis Rannamõisa teel. Selle aasta jaanuaris selgus, et Lidl otsib Eestisse kaht esimest töötajat. See annab aimu, millal võiksime näha Eestis nende esimesi poode.

Vaata selles artiklis olevatelt kaartidelt, kuhu ja mis poodide kõrvale Lidli poed tulema peaksid.