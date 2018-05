Firmade matmise suurmeister üürib kallist ja uhket maja

Eesti üks tuntumaid firmade matjaid Hannes Rosin üürib oma firma kaudu välja maja aadressil Merirahu 22, kirjutab Ärileht.

Täna on mehel aktiivne seos 147 firmaga, kuid endisi seoseid on tal koguni 7766 ettevõttega.

Hannes Rosin rendib maja välja firma Eurocargo OÜ alt, mis on kolimisteenuseid pakkuv ettevõte. Tegemist on Eesti mõttes võimsa ettevõtmisega ehkki viimane majandusaasta aruanne on aastast 2014. Toona oli müügitulu 710 110 eurot, mis oli aasta varasema ajaga 18 513,6-protsendiline kasv.

