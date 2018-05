Põhja-Korea lammutab oma tuumatehase

Põhja-Korea lubas lammutada oma tuumarelvade testimise koha. Plats peaks olema puhas vähem kui kahe nädalaga, mil toimub välisajakirjanikega tseremooniaüritus.

Pyongyang teatas, et tuumarelvatehas lammutatakse 23-25. maiks. Teadlased on öelnud, et teisaldatav paik kukkus juba septembris pooleldi kokku. Paik otsustati lammutada ajaks, mil USA president Donald Trump kohtub Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga, kirjutab BBC.

Viimasel ajal on Põhja-Korea suhtlus välismaaga muutunud märgatavalt sõbralikumaks ja riigi pööre paremuse poole näib üha optimistlikum väljavaade. Alles mõni kuu tagasi tegi Põhja-Korea usinalt tuumaraketi katsetusi, ajades sellega ärevile kogu maailma.