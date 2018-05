Tanel Padari ühemehefirma on startinud võimsalt – Parad Production OÜ müügitulu oli üle 191 000 euro ning puhaskasumiks kujunes koguni 85 408 eurot.

Padar ühtegi senti siiski dividendidena välja ei võtnud.

Oma aruandes kirjutab mees, et Padar Production OÜ on asutatud 17. jaanuaril 2017. aastal ja ettevõtte põhitegevus on kontsertide lavastamine ja esitamine ning muusikaline loometegevus, vahendab Delfi.

