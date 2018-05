Ühe nädalavahetusega kaks terrorirünnakut

Pariisis pussitaja tappis ühe ja haavas nelja inimest, kahtlustatakse terrorirünnakut. Ka Indoneesias oli sel nädalavahetusel terrorirünnak – pommid plahvatasid seekord kirikutes.

Pariisi politsei tulistas pussitajat ja ründaja hukkus. Pealtnägijad väidavad, et kuulsid pussitajat hüüdmas „Allah Akbar“. Terrorirühmitus ISIS ütles, et rünnaku taga olid nemad, kirjutab BBC.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et taaskord on Prantsusmaa pidanud maksma verega, kuid vaenlastele ei anta endiselt kübetki vabadust.

Veel üks terrorirünnak leidis aset pisut Euroopast kaugemal, Indoneesia suuruselt teises linnas Surabayas, kus enesetaputerroristid lõhkasid pomme kolmes kirikus. Surma sai vähemalt üheksa inimest, kümned said vigastada. Kõik kolm rünnakut toimusid vaid paariminutiliste vahedega. Rünnaku taga usutakse olevat ISISest inspireeritud grupeering Jemaah Ansharut Daulah.

BBC kirjutab, et Indoneesias, kus on enamuses islami usk, on viimastel kuudel hädas olnud sõjaka islamismi tagasitulekuga. Vaid mõni päev tagasi tapeti Indoneesia pealinna Jakarta kõrgelt turvatud vanglas viis vanglatöötajat, kes sattusid konflikti islamiäärmuslastest vangidega.