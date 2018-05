100 miljardi euro koalitsioon

Kodanikupalk seotakse tööturul osalemisega

Viie Tähe Liikumise peamine valimislubadus oli kodanikupalga kehtestamine ning selle nad ka valitsusprogrammi said. Ainult et rakendub see ületulevast aastast. Täpsemalt tehakse tuleval aastal kaks miljardit maksev töötukeskuste reform ja ületulevast aastast hakkavad kõik allpool vaesuspiiri elavad ja aktiivselt tööd otsivad inimesed saama 780 eurot kuus.

Riigile läheb see maksma 17 miljardit eurot. Samas on Itaalia valitsusasutused pakkunud ka sellele tegelikuks hinnaks 15—30 miljardit eurot. Nende katteallikatena on loodetud saada 20 miljardit eurot maksuerisuste kaotamise ja kulutuste vähendamisega.

Lahtiseks jäid veel mõned olulised punktid. Näiteks ei poolda M5S suuri raudteeprojekte Põhja-Itaalias, millele ka Itaalia ühiskonnas on suur vastuseis. Liiga seevastu tahaks ehitusplatsid juba homme avada.