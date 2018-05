Mis põhjustab soolist palgalõhet?

Statistikaamet avaldas täna meeste ja naiste keskmise tunnitasu 2017. aasta oktoobris. Nende andmete järgi teenisid naised ühes töötunnis keskmiselt 21% vähem kui mehed.

Palgalõhel on palju põhjuseid, kommenteeris Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. “Mehed töötavad suurema tõenäosusega juhtivatel ja/või tehnoloogiaga seotud ametitel, kus keskmine palk on kõrgem. Statistikaameti 2015. aasta andmeil oli 70% juhtivtöötajatest mehed.”

Teiseks hoolitsevad laste ja teiste pereliikmete eest pigem naised kui mehed, jätkas Elmik. “Lapsevanemate hulgas on sooline palgalõhe suurem kui lasteta töötajate seas. Eesti naised tegid päevas keskmiselt tasulist tööd 18% vähem ja koduseid töid 60% rohkem kui mehed,” selgitas Elmik, toetudes statistikaameti 2009–2010. aasta uuringu andmetele.

Tema sõnul on ka Euroopas silma paistva soolise palgaerinevuse üheks põhjuseks Eesti erakordselt pikk vanemapuhkus. “Vanusegruppidest on palgalõhe suurim vanusevahemikus 35–44, mil naised naasevad pärast lapsehoolduspuhkust taas tööturule - 64% lastest sünnib Eestis naistel vanuses 25–34,” rääkis Elmik. “Lisaks palgalõhele räägitakse tööturul ka hõivelõhest: naised on meestest sagedamini tööturul mitteaktiivsed või hõivatud osaajaga. Osaline tööaeg võib karjääriredelil liikumist pidurdada ja seetõttu palgalõhet soodustada.”

Tegevusaladest oli mullu oktoobris kõige suurem palgalõhe finantsvaldkonnas (38%). Elmik märkis, et Swedbankis on loodud terviklik ja õiglane palgasüsteem: sarnast tööd tegevate inimeste palku jälgitakse, et ei oleks põhjendamata erisusi. “Lapsehoolduspuhkuselt naasjate palk vaadatakse üle ja tõstetakse kolleegidega sarnasele tasemele,” rääkis Elmik. Tänu nendele meetmetele on Swedbank viinud õigustamatu soolise palgalõhe alla 1%, rõhutas ta.