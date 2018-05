Selgus aasta parim praktikakoht

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Parim praktikakoht 2018" võitis Swedbank AS, teatas tööandjate liit.

Parimaks väikeettevõttest praktikakohaks valiti Top Marine OÜ ja parimaks regionaalseks praktikakohaks HANZA Mechanics Tartu AS. Sel aastal tunnustati ka ettevõtet, kes on võimaldanud praktikat Eestis õppivatele välisüliõpilastele, ning selleks ettevõtteks on Ericsson Eesti AS.