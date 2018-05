Streik halvab Brussels Airlinesi

Lufthansale kuuluva Brussels Airlinesi piloodid alustasid täna kahepäevast streiki, mis tähendab, et 75% Belgia vedaja lendudest ei välju.

Piloodid teatasid, et pärast nädalaid kestnud läbirääkimisi hakatakse streikima esmaspäeval ja kolmapäeval. Brussels Airlines ütles omakorda, et neil on enam kui 60 000 reisijat ning 557 lendu mõjutava sammu üle kurb meel.

Belgia lennufirma loetles 54 esmaspäevast ning 60 kolmapäevast lendu, mis siiski toimuvad. Brussels Airlines lisas, et päeva jooksul tuleb toimuvaid lende ilmselt juurde.

Pilootide ametiühing tahab palgatõusu, paremat töö- ja puhkeaja suhet, etemaid karjäärivõimalusi ning võimalust varem pensionile jääda. Enam kui 80 protsenti pilootidest oli streigi poolt.