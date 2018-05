USA peab riigivõla ette võtma

USA peaks enda võlakoormal silma peal hoidma, enne kui asi käest läheb, hoiatas föderaalreservi kõrge ametnik.

„Ma arvan, et me peame arvesse võtma USA majanduse tervist – selles mõttes, et kas me oleme jätkusuutlikul eelarveteel?“ vastas föderaalreservi Clevelandi üksuse president Loretta Mester CNBC küsimusele, kas Ühendriikide võlakoorma tõenäoline jätkuv tõus teeb talle muret.

„Ma leian, et see on miski, mille peale tuleks tulevikus mõelda, mitte oodata, kuni asjad käest ära lähevad,“ lisas ta.

Praegu on USA võlakoormus 75 protsenti SKPst, ent prognooside järgi tõuseb näitaja 2047. aastaks kahekordseks. Seda toetavad hiljutised suured valitsussektopri kulutused ning ergutuskavad.