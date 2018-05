Danske lahkumine head ei ennusta

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri arvates vähendab Danske panga lahkumine Balti turult konkurentsi, mis survestab kõiki, kes kodulaenu otsivad.

Vahteri sõnul on avalikkus rahapesu skandaali valguses Danske lahkumise üle kummaliselt rahulolev. “Oma nabaimetlemise faasis ei oska me näha suurt pilti ning tunneme rõõmu, kui kellelgi halvasti läheb. Danske on suur rahvusvaheline panganduskorporatsioon, mis pumpas Eestisse aastate jooksul arvestatava koguse finantse ja nende laenude hinnatase oli tegelikult soodne,” rääkis Vahter.