Putin tegi seda jälle: seekord keeras Kamazi rooli

Silla peatöövõtja on OOO Stroigazmontaž, mis kuulub Putini heale sõbrale Arkadi Rotenbergile. Riikliku ehitushanke võitis ettevõte ilma konkursita – avalikkusele öeldi, et konkurente lihtsalt polnud.

Projekti taheti kaasata ka investeerimisgrupi Volga omanikku Gennadi Timtšenkot (veel üks Putini lähiringi oligarh), kuid see keeldus, tunnistades, et ei ole kindel oma võimes sellise suurprojektiga hakkama saada, samuti ei tihanud ta võtta riski, mis võinuks tema mainet kahjustada.

Ehitusleping sõlmiti 2015. aasta märtsis 223 miljardile rublale (3,6 mld dollarit), hiljem kasvas summa 227,9 miljardile rublale. Vene majandusleht Vedomosti kirjutas 2017. aasta veebruaris, et tegelikult ei saa projekti koguhind jääda alla 300 miljardi rubla.

Skandaalid ja sanktsioonid

Silla ehitus algas Venemaa ja Ukraina suhete kriisi haripunktis ning seda on Lääneriigid teravalt kritiseerinud, 2016. aasta septembris viis USA sisse sanktsioonid Venemaa 18 ehitus-, transpordi- ja kaitsetööstuse ettevõtte suhtes, kes tegutsesid Krimmis. Nende seas oli ka Kertši silla ehitusega seotud firmasid.

Mai algul teatas Hollandi meedia, et riigi prokuratuur on algatanud uurimise seitsme firma vastu, kelle puhul kahtlustatakse, et need on vaatamata sanktsioonidele osalenud Krimmi silla ehitusel.