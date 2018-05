Soomes tegevuskeelu saanud arst tegutseb Eestis

Soomes tegevuskeelu saanud hambaarst, kes eemaldas patsientidel terveid hambaid, et nende asemele implantaate panna, tegutseb nüüd Eestis, kirjutas Iltalehti.

Hambaarst Dmitri Filippenko sai Soome terviseametilt Valvira tegevuskeelu 2015. aastal. Valvira andmeil eemaldas ta patsientidel terveid hambaid, et nende asemele implantaadid panna, kirjutas väljaanne. Soomes tegutses Filippenko alates 2012. aastast ning tal oli seal kümneid tuhandeid patsiente.

Nüüd ravib Filippenko soomlasi edasi Tallinnas, kus tal on oma kliinik – kuigi Soomes on tal tegevuskeeld, siis Eestis tohib ta tegutseda, nentis Iltalehti. Filippenko kasutab väljaande väitel Eestis kahte kaubamärki: Danmed ja Implanttihoito. Esimene on mõeldud kohalikele ja teine soome klientidele. Implantaadi ja krooni hind kokku on Danmedis 899 eurot ja Implanttihoitos 1299 eurot.