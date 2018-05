Head ajad kestavad edasi

"Aasta alguse kerged võbelused tsükli pöördumisele veel siiski ei viita. Tööturgude tugevnemine on jätkunud käsikäes varahindade kasvuga, mis loob aluse eratarbimise jõudsamale kasvule. Teisalt viitab endiselt madal palgakasv ja inflatsioon, et maailmamajanduse temperatuur ei ole veel kuigi kõrge. Samal ajal on tootmisvahendite kõrgem rakendatus viinud järsu ja laiapõhjalise investeerimisaktiivsuse suurenemiseni. Nende tegurite koosmõjul ootame maailmamajanduse kiire ja laiapõhjalise kasvu jätkumist, mis küündib nii 2018. kui 2019. aastal 4%ni," märkis Nestor.

Euroala majandusindikaatorite nõrgenemine aasta alguses jäi SEB ökonomisti arvates ilmselt ajutiseks nähtuseks. Kuigi euro kallinemine on eksportijate positsiooni halvendanud, põhjustasid tööstustoodangu langust pigem välised tegurid, näiteks ilmastik.

"Meeles tuleb pidada, et kindlustundeindikaatorite alanemine on toimunud rekordkõrgelt tasemelt ja pikemaajalises vaates on näitajad endiselt tugevad," rõhutas Nestor. Märgilise muutusena on ostujuhtide kindlustundenäitaja olnud viimastel kuudel Prantsusmaal kõrgem kui Saksamaal, mis viitab euroala majanduskasvu paremale tasakaalule. Prognoosiperioodi vältel peaks majanduskasv jääma pikaajalisest potentsiaalist kõrgemaks nii Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias kui isegi Itaalias, hindas ökonomist.

Euroala majanduse jaoks tähendab see 2018. aastal 2,4% ja 2019. 2,3% suurust kasvu. "Euroopa keskpanga rahapoliitika jääb prognoosiperioodi vältel leebeks, kuid 2019. aasta peaks tooma ka esimesed intressimäära tõstmised. Muutus peaks aset leidma 2019. aasta juunis, kui hoiustele kehtestatud negatiivset intressimäära kergitatakse -0,4% tasemelt -0,25% juurde. Sama aasta sügisel tõstetakse ka refinantseerimisoperatsioonide intressimäära tänaselt nulltasemelt 0,25% juurde. Keskpanga võlakirjaostuprogramm jätkub, küll vähendatud mahus, seevastu 2018. aasta lõpuni," lisas SEB ökonomist.

Kasv jätkub ka Eestis