Luminor lõi TransferWise'ilt tippjuhi üle

Täna asub Luminoris strateegilise nõustajana tööle senine TransferWise’i operatsioonide juht Wade Stokes.

Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke ütles kommentaariks, et Luminor soovib kujuneda uue põlvkonna pangaks ja finantsteenuste pakkujaks, mis arvestab Baltimaade ettevõtete ja inimestega, ning seetõttu on Stokesi varasem kogemus finantstehnoloogia ja panganduse vallas panga jaoks väga väärtuslik.

Enne TransferWise’iga liitumist oli Stokas kolm aastat Estonian Airi finantsjuht ning varem on ta kaheksa aastat töötanud mitmesugustel ametikohtadel Swedbanki grupis, muu hulgas Eesti Hansapanga finantsjuhi ja pangagrupi finantsosakonna vanemanalüütikuna. TransferWise’is vastutas Stokesi juhitud meeskond ülekannete ja klientide raha kaitsmise eest.

"Luminoris hakkan tegelema juhatuse ja juhtkonna tasandi projektidega. Praeguses faasis, kuhu Luminor on oma ühinemise ja ülemineku protsessiga jõudnud, vajatakse lisajõude ning mul on väga hea meel tuua siia oma senine kogemus, et muutused toimuksid klientide jaoks võimalikult kiiresti ja tõhusalt," ütles Stokes pressiteate vahendusel.