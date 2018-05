Reformierakond on esimese pensionisamba reformile vastu

Reformierakond pole rahul valitsuse plaaniga panna esimene pensionisammas sõltuvusse vaid töötatud aastates ning tegi riigikogus arutatavale pensioniseaduse eelnõule oma muudatusettepanekud.

"Reformierakond pole nõus, et esimene pensionisammas pannakse sõltuvusse üksnes töötatud aastatest ning ei arvestata iga inimese isiklikku panust," ütles pressiteate vahendusel riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.

"Valitsus väidab, et inimese isiklik panus mõjutab pensionit teise samba kaudu. Kuid enam kui 40 000 inimesel ei ole teist pensionisammast ning suurel osal neist ei ole majanduslikult mõttekas teise sambaga ka liituda," rääkis Lauri ja lisas, et selleks, et teise samba pension oleks märkimisväärne, peab seda koguma pikalt ja piisavalt suurte sissemaksetega.

Samas on reformierakondlase arvates positiivne pensioniea sidumine oodatava keskmise elueaga. "Eesti ei ole seda tehes erand – seda praktiseerivad järjest rohkem riike. Sellist pensioniea seadmise lahendust on toetanud ka eelmine valitsus,"ütles Lauri.

Toetust väärib Lauri hinnangul ka paindlik pensionile mineku võimaldamine ja pikemaaegse töötamise motiveerimine kõrgema pensioniga.