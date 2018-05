Venemaa kerkis majanduskuritegude esiviisikusse

Venemaa jõudis firmade vastu suunatud majanduskuritegude hulga poolest maailma viie esimese riigi sekka, selgub audiitorfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) 54 riigi andmete analüüsist.

Nagu selgitab PwC, kasvas 2016-2017 aastail Venemaal märkimisväärselt firmade hulk, mis puutusid kokku majanduskuritegevusega. Näiteks 2015. aasta andmeil teatas pettustest 48 protsenti vastanutest, kes tegutsevad Venemaal, värskes uuringus oli sellise kogemusega vastanuid juba 66 protsenti.

Venemaal on majanduskuritegudest enim levinud ebaseaduslik raha omastamine, altkäemaks ja korruptsioon, samuti pettused kaupade, töö ja teenuste ostmisel.

PwC märgib, et pettuste järsku kasvu ei täheldanud vastajaid ainuüksi Venemaal, vaid ka teistes riikides. 2015. aastast alates on kogu maailmas majanduspettuste hulk kasvanud 36 protsendilt 49-le. Kõige levinumaks majanduskuriteoks on varade väärkasutamine, küberkuritegevus ja klientide petmine.

Küsitlusele vastanud ettevõtjad pidasid majanduskuritegude all silmas juhtumeid, mis on tabanud nende firmat, kuid mida tingimata ei uuri politsei ja mille suhtes ei pruugi olla algatatud kriminaalmenetlust.