Venepärane reklaamvideo tõi Tallinna vutihiiud

Seoses suviste jalgpalli maailmameistrivõistlustega viibivad praegu Tallinnas neli endist vutitähte, kirjutab Soccernet.

Eestis on prantslasest maailmameister David Trezeguet, itaallasest maailmameister Gianluca Zambrotta, Inglismaa ja Manchester Unitedi legend Paul Scholes ning 2006. aasta MM-il Argentina eest säranud ründeäss Hernan Crespo.

Põhjus staaride siinviibimiseks on lihtne: Katari panga QNB tellimusel filmiti täna Tallinnas Hirvepargis reklaamvideot, kirjutab Soccernet.

"Me filmime reklaami ühe Pärsia lahe ääres tegutseva panga jaoks. See on Venemaal toimuva MM-i jaoks. Filmime seda koos jalgpallistaaride Hernan Crespo, David Trezeguet', Paul Scholesi ja Gianluca Zambrottaga, kes mängivad veneteemalises olukorras," selgitas reklaami produtsent, Eesti produktsioonifirmas Nafta Films töötav Ilya Medovy Soccernet.ee-le.

Loe pikemalt Soccernetist.