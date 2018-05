Lennujaam ärgitab Ryanairi suurelt mõtlema

Ryanair on Tallinna Lennujaamale väga tähtis klient ning seega teeb ettevõttele ka rõõmu Ryanairi huvi siin laieneda. Lennujaam pani Ryanairile siiski südamele, et nad vaataks võimaluste otsimisel olemasolevast kaugemale.

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary rääkis täna Pärnu juhtimiskonverentsil peetud ettekandes, et tahaks tuua Eestisse 2 miljonit turisti aastas , mis oleks ka saavutatav eesmärk. Enne konverentsi Äripäevale antud intervjuus ütles ta, et Eesti on noor ja arenev turg, kus Ryanairil on võimalik kiiresti kasvada.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et Ryanair on Tallinna Lennujaama jaoks väga oluline klient ja lennujaam on nendega pidevas kontaktis sellest hetkest, kui nad Tallinnast lendamist alustasid.

Seetõttu on ka lennujaamal soov, et Ryanair avaks Tallinnast rohkem ühendusi ja lennuliine. Küll aga soovitas Pärgmäe lennufirmal vaadata turgu laiemalt.

"Ryanairi soov jõuliselt Tallinnas kasvada tähendab seda, et nad peaksid kindlasti vaatama ka uute turgude suunas, mis toovad Eestisse saabuvat turisti, sest see on see, mis ka meie majandust ja elu kõige enam toetaks. Lisaks on meie enda lendajate turg teadupärast väike," ütles Pärgmäe.

Ühe osaga O'Leary räägitust pole lennujaam aga sugugi nõus. Nimelt ütles O'Leary intervjuus, et üks põhjusi, miks lennufirmad Eestiga ühenduste loomisel ehk nii aktiivsed pole, kui võiksid, on see, et Tallinna lennujaam on suhteliselt kallis. Pärgmäe lükkas selle resoluutselt ümber.

"Tallinna lennujaama reisijatasud on Baltikumi ja Põhjamaade soodsaimad, seega hinna taha ei tohiks midagi jääda," rääkis ta.