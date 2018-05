Soome kaalub eelarvekärbete tõttu peatada naiste osaluse armees

Soome kaitseministri Jussi Niinistö hinnangul tuleks majanduslikel põhjustel ajutiselt peatada naiste vabatahtlik osalemine kaitseväes.

Niinistö sõnul muutub armee rahastamine järgnevatel aastatel järjest pingelisemaks ja sellega seoses kaalub tema ministeerium erinevaid eelarvevariante. Üheks võimalikuks lahenduseks saavutada soovitud eesmärk oleks külmutada ajutiselt naistele ajateenimine, näiteks aastaks. See aitaks tema sõnul säästa 4 miljonit eurot. "Naised teevad kaitsejõududes head tööd, kuid armeel on hädavajalik kulusid kärpida," ütles Niinistö.

Reserevväelaste liit on juba jõudnud kommenteerida, et on sellise otsuse vastu. Soome armees teenib aastas umbes tuhat naist.

Eelmisel aastal kärpis Soome kaitse-eelarvet 2,9 miljardilt eurolt 2,8 miljardile, mis on 1,3% vabariigi SKPst.