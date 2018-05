Kui palju läks maksma kuninglik pulm?

Meghan Markle’i ja prints Harry pulmad läksid maksma hinnanguliselt 42,8 miljonit dollarit (36 miljonit eurot), kusjuures enam kui 90% sellest kulus julgeolekuteenusele.

Briti pulmaveebisaidi Bridebook andmeil läks julgeolekuteenus kuninglikus pulmas maksma 40,1 miljonit dollarit (34 miljonit eurot). Siia sisse arvestatakse näiteks tasu snaiperitele, aga ka salapolitseile. Seega moodustab julgeolekuteenus 94% pulmade kogumaksumusest.

CNBC uuris Briti pulmaeksperdilt Aimee Duneelt, kui kallid on Suurbritannias pulmad keskmiselt. Dunnee ütles, et kui julgeolekukulud välja arvata ning vaadata muid pulmadega seotud kulusid, on tegu ikkagi kalli peoga. Kulud toitlustusele, pulmakleidile, lilledele ja vastuvõtule, jäävad need umbes 2,7 miljoni dollari (2,3 miljoni euro) manu. Siiski tasub märkida, et kuuldavasti maksis pruut oma kleidi eest ise. Ja kleit maksvat kuuekohalise summa.

Seda kõike on siiski 73 korda rohkem kui keskmise Briti pulma puhul. Võrdluseks, Eesti foorumeid uudistades võib öelda, et keskmine pulm läheks Eestis maksma umbes 5000-6000 eurot.

Briti kuninglik perekond on teatanud, et maksab “põhilise osa” pulmakuludest ise. Viimase alal ei näi aga minevat julgeolekukulud, mille maksavad kinni Briti maksumaksjad.