Uus nutitelefon edastab hologramme

AT&T ning Verizon teatasid, et tulevad juba sel aastal välja nutitelefoniga Red Hydrogen One, mis näitab hologramme.

Kui maailm räägib endiselt iPhone Xist ja Pixel 2st, siis aasta teises pooles peaks tehnoloogiasõpru hullutama nutitelefon, millega saab vaadata 3D-hologramme, sealjuures ilma vastavaid prille kasutamata. See tähendab, et pildil olevat asja saab jälgida tema igast küljest ning kasutaja saab pildiga ka “suhestuda”, kasutades erinevaid žeste.

Uude nutitelefoni on sisse ehitatud kaamerad, millega saab ise 3D-pilte teha.

Tõsi, praegu pole kindel, mil viisil hologrammitehnoloogia töötab ehk kas hologramm kuvatakse ekraani kohale õhku ja seda saab pikalt jälgida või on see lihtsalt üks müügiargument ja hologrammi kvaliteet on algeline ning seda saab kasutada üksnes meelehelahutuslikuks otstarbeks. CNET kirjutab, et ajakirjanikule edastatud prototüüpi uudistades selgus, et päris hologramme telefon siiski ei edasta. Pigem on ekraanile kuvatud pildil rohkem nii-öelda sügavust, mistõttu tundub, et osa pildist on vaatajale lähemal ja osa kaugemal.

AT&T on öelnud, et esimesed telefonid on saadaval juba suve lõpuks. Hinna kohta mingeid kindlaid vahemikke öeldud pole, ent eeltellimustest selgub, et alumiiniumist mudeli alghind on 1295 dollarit ning titaaniumist seadme oma 1595 dollarit.

Algselt pidi hologramme näitav nutitelefon avalikkuse ette jõudma juba selle aasta alguses, ent tootja otsustas seda siiski edasi lükata.