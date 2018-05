Tartu eksvallavanem mõisteti teises astmes õigeks

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas täna maakohtu otsuse, millega Tartu endine vallavanem Aivar Soop (57) tunnistati süüdi korruptsioonivastase seaduse rikkumises ja Tartu vallale kuuluva kütuse omastamises. Soop mõisteti kõigis süüdistustes õigeks.

Tartu maakohus tunnistas möödunud aasta sügisel Soobi süüdi korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiirangu rikkumises. Süüdistuse järgi seisnes rikkumine selles, et Soop tegi Tartu vallavanemana valla nimel tehinguid ja toiminguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukokku ta samal ajal kuulus.

Ringkonnakohus leidis, et süüdistuses märgitud tehingute ja toimingute tegemise ajaks oli Soobi ametiaeg Emajõe Jõeriigi nõukogu liikmena lõppenud ja pole tõendeid, mis kinnitaksid, et tema ametiaega sihtasutuse nõukogu liikmena oleks pikendatud. Samas leidis ringkonnakohus, et isegi, kui Aivar Soobi kuulumine Emajõe Jõeriigi nõukokku oleks tõendatud, ei saaks talle ikkagi ette heita toimingupiirangu rikkumist.