Hommikuprogrammis BonBonist, Itaaliast ja Hiinast

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu börsiplaane pidavast BonBonist, Itaalia poliitilisest maavärinast ning investor Toomase Hiina plaanidest.

Eetris kõlab BonBoni suuromanik Ivo Tahk, Äripäeva ajakirjanik ja Itaalia spetsialist Kristjan Pruul ning investor Toomas. Päevakajaliste uudiste kommenteerimise kõrval kuuleme ka parimaid lõike päeva jooksul eetrisse minevatest saadetest "Fookuses" ja "Õigusruum".

Hommikut veavad Kadri Põlendik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Õigusruum“. Välisturgudele laienemine on logistiliselt muutunud aastatega üha lihtsamaks, ettevõtjatel pole vaja muud, kui teada, millisel turul on just neile olulised kliendid. Ent sageli kipuvad varju jääma laienemisega kaasnevad juriidilised nüansid, mis võivad hiljem palju peavalu tekitada. Millised konkurentsiõigust puudutavad küsimused tuleks enne laienemist läbi mõelda, sellest räägib Eversheds Sutherland Ots&Co partner Risto Rüütel. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Töö ja palk“. Saates „Töö ja palk“ on külas Palgainfo Agentuuri juht ja asutaja Kadri Seeder ning Pro Konsultatsioonide asutaja ja juhtimiskonsultant Mait Raava. Juttu tuleb diferentseeritud tasustamisest ja püüame leida vastused küsimustele, kas eelistada kompetentsus- või tulemustasu ja kas maksta individuaalset või meeskonna tulemustasu. Samuti arutleme palkade avalikkuse teemal ning mõtiskleme, kuidas tasustada oma staare ehk võtmetöötajaid ja tippjuhte. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar.

14.00-15.00 "Sisuturundussaade". Käesolevast aastast saab panustada töötaja tervise edendamisse kuni 400 eurot aastas ilma täiendava erisoodustusmaksuta. Maksusoodustuse alla läheb ka If Kindlustuse uus tervisekindlustus töötajale, mis on heaks täienduseks riiklikule ravikindlustusele. Intervjuu annab If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Kairit Liig. Saatejuht on Andres Panksepp.

15.00-16.00 „Fookuses“. Seekord uurime gaasituru seisu ja väljavaateid ning peatume biometaanil. Räägime Poola-Leedu gaasitorust, küsime, kui kaugel on LNG terminali rajamine ja võimalik avamine Paldiskis, peatume Balticconnectoril ja arutleme, kuidas erinevad projektid on muutmas varustuskindlust ja energiajulgeolekut Eestis. Stuudios on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman. Saatejuht Liis Amor.