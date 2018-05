Itaalia võttis valitsusega jälle aja maha

Turud piidlevad lepet hirmuga

Eelmisel nädalal langusse pööranud börs ja tõusutee ette võtnud Itaalia võlakirjade tootlikkus ei muutnud kurssi ka esmaspäeval. Suurimaid börsiettevõtteid jälgiv indeks FTSE MIB langes õhtuks 0,9 protsenti. Eelmisel nädalal langes Milano börs pea 3 protsenti.

UBS Global Wealth Managementi Itaalia investeeringute juht Matteo Ramenghi võttis turu hirmud kokku järgmiselt: ebakindlus eelarvetasakaalu suhtes, tulevase koalitsiooni napp häälteenamus parlamendi ülemises kojas ning kahe partei suured maailmavaatelised erinevused seavad küsimärgi alla valitsuse kestlikkuse.

Valitsusprogrammi koostamine ei olnud M5S ja Liigale kindlasti lihtne. Tulemuseks rida eriilmelisi ja valdavalt rahaliselt kalleid lubadusi, mille peale reitinguagentuur Fitch hoiatas eile, et need võivad ohtu seada riigi reitingu. Lubatakse kodanikupalka, drastiliselt vähendatakse tulumaksu ja tehakse progressiivne süsteem kaheastmeliseks, tõstes ka pensionile mineku iga. Samal ajal kaotatakse maksuerisusi ning lubatakse osaliselt maksuamnestiat. Kõik see võib raskelt mõjuda riigi võlakoormale, mis on praegu 132 protsendi tasemel suhtena SKPsse.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina kirjutas Itaalia valitsusprogrammi kohta, et majanduskasvu võib see lühiajaliselt küll kiirendada, kuid võlg suureneb veelgi, riigivõlakirjade tootlused tõusevad ja Itaalial läheb selle finantseerimine veelgi raskemaks. See seab raske dilemma ette Euroopa Keskpanga: kas hakata järgmisel aastal tasapisi oma rahapoliitikat karmistama ehk siis intressimäärasid tõstma või riskida sellega, et Itaalia ei suuda oma kasvavat võlga refinantseerida ja kutsub halvimal juhul esile uue eurotsooni kriisi.