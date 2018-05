SEB avab kontoandmed fintech-firmadele

SEB avab enda kontoteabe ja makse algatamise teenused finantstehnoloogia firmadele, mis täidavad värske eurodirektiivi nõudeid.

Nii saavad kolmandad isikud kliendi nõusolekul juurdepääsu konto- ja makseteenustele. Uus teenus tuleneb sel aastal jõustunud e-raha- ja makseasutuste seadusest, mis võtab üle ELi makseteenuste direktiivi. Euroseadus näeb ette, et makse algatamise teenust ja kontoteabe teenust saavad pakkuda ettevõtted, millele finantsinspektsioon on andnud tegevusloa.

"Ootame, et SEBga võtavad ühendust litsentseeritud teenusepakkujad, kes saavad hakata kasutama SEB kontoteabe ja makse algatamise teenuseid, et oma klientidele uudseid teenuseid pakkuda," ütles SEB Balti divisjoni kanalite digitaalse strateegia juht Ragnar Toomla pressiteate vahendusel.

Pankades hoitavad kliendiandmed jäävad endiselt täielikult kaitstuks ja andmeid on võimalik vahetada ainult kasutaja antud selgesõnalisel nõusolekul, rõhutas SEB.

Uue makseteenuste direktiivi rakendussätted näevad ette, et pangad võimaldavad juurdepääsu kontoteabe ja makseteenustele alates 2019. aasta sügisest. SEB on juba välja töötanud rakendusprogrammiliidesed (API), mille eesmärk on anda teenusepakkujatele võimalus pakkuda klientidele uusi teenuseid kõigis kolmes Balti riigis.

Läti ja Leedu seadusandlus ei ole veel direktiiviga vastavusse viidud, seepärast on teenusepakkujate juurdepääs liidestele avatud esialgu vaid Eestis, kus kohalikud seadused ja määrused on juba paigas. Vastavad seadused peaksid Leedus ja Lätis jõustuma sel suvel. Seejärel saab SEB pakkuda juurdepääsu konto- ja makseteenustele ka Lätis ja Leedus.