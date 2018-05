Venemaa ja Jaapan lubavad Ühendriikidele kättemaksu

Venemaa ja Jaapan hoiatasid, et võivad USA alumiinumi- ja terasesanktsioonidele vastata triljonidollarise vastukäiguga.

Venemaa sõnul põhjustavad USA sanktsioonid nende ekspordile iga aasta 538 miljonit dollarit lisakulu ning Jaapani puhul oleks see summa 440 miljonit dollarit.

Mõlemad riigid on veendunud, et ka neil on õigus USA eksporti samaväärselt maksustada.

Sellegipoolest pole ei Venemaa ega Jaapan avalikustanud, milliseid USA kaupu nende vastumeetmed puudutaksid.