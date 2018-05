Venemaa käivitas oma vastusanktsioonid

Vene riigiduuma kinnitas sanktsioonid USA ja rea ebasõbralike lääneriikide vastu, vahendas agentuur TASS. Piirangute alla võivad sattuda ka Vene firmad, kus on välismaa osanik.

Samuti võib president ära keelata või piirata toodete ja tooraine sisse- ja väljaveo ettevõtetel, kes tegutsevad vaenulikes riikides. President võib keelata või piirata selliste riikidega seotud ettevõtetel ka osalemise riigihangetel ja erastamisel, loetles TASS. Vastusanktsioonide viimane punkt annab Venemaa presidendile õiguse võtta vastu ka "teisi meetmeid".

Seadus märgib, et vastumeetmed ei laiene sellistele eluliselt tähtsatele kaupadele, mida Venemaa ise ei tooda, ning samuti nendele toodetele, mida inimesed toovad riiki isiklikuks tarbeks.

TASS märgib, et kui projekti algses variandis oli öeldud, et president saab piiranguid määrata vaid sellistele Vene ettevõtetele, kus välisosalus on üle 25%, siis vastu võetud seaduse järgi võib sanktsioonide alla sattuda ka see Vene firma, kus on ükskõik kui suur ebasõbraliku välisriigiga seotud osalus. Seadus jõustub pärast selle avaldamist ametlikes teadaannetes.

USA valitsus kehtestas 6. aprillil sanktsioonid seitsmele Vene oligarhile, kelle seas on ka alumiiniumimagnaat Oleg Deripaska ja riikliku gaasikontserni Gazprom direktor Aleksei Miller, 12 firmale, 17 kõrgele ametnikule, teiste seas julgeolekunõukogu sekretärile Nikolai Patruševile, ning riiklikule relvaekspordifirmale.

Venemaa riigiduuma alustas vastusanktsioonide paketi väljatöötamist juba 13. aprillil.