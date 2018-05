Hommikuprogramm: Tallink, GDPR ja Roosaare audioraamat

23. mai 2018, 16:49

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu Tallinki aktsiate noteerimisest Helsingi börsil. Külla tuleb Tallinki väikeaktsionär Stefan Andresson ja helistame ka Tallink Grupi juhatuse esimehele Paavo Nõgesele.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Poliitikute töölaud“. Samal ajal kui Saksamaa kuulutas 6% suuruse maksuvõla intressi põhiseadusevastaseks, on Eestis sama intress 21,9%. Miks? Milline oleks parem süsteem ja mida me peaksime selleks ära tegema? Stuudios arutavad teema üle rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Taavi Juul ja advokaadibüroo Rask advokaat Villy Lopman. Saadet juhib Liina Laks.

13.00-14.00 „Juhtimislabor“. Meil kõigil on igas olukorras mingi võim ja mõjujõud – me mõjutame olukordi ja inimeste meeleolu. Kuidas võimu eri liigid toimivad, mis on võimu üle- ja alakasutamine ja kuidas õiget tasakaalu leida, sellest räägivad saates koolitajad Viktoria Saat ja Mihkel Reinsalu. Saates selgub, kas tipus olla on paratamatult üksildane ja mismoodi võim inimese aju mõjutab. Samuti räägitakse, miks juhil võib tekkida tegelikust olukorrast väär arusaam ning mida peaks tegema, et saada adekvaatset tagasisidet. Vestlus on saanud inspiratsiooni Äripäeva raamatuklubis hiljuti ilmunud Julie Diamondi raamatust „Võim. Kasutaja käsiraamat“. Saatejuht on Signe Rummo.

15.00-16.00 „Kasvupinnas“. Mesinik kaotas enda sõnutsi mürgise taimekaitsevahendi tõttu talvega 80% oma mesilastest. Kas mesilaste kasvatamine ja taimekasvatus saavad üldse koos eksisteerida, et taimed oleksid putukavabad, ent mesilased pääseksid kahjurite hävitamisest? Kahe majandusharu koostoimest räägivad saates Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ja Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige Aado Oherd. Saadet juhib Vahur Tõnissoo.