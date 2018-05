Isikuandmed lähevad suurema kaitse alla

Reedel jõustub Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus, mille eesmärk on luua isikuandmete töötlemise reeglid ja tugevdada õigust eraelu puutumatusele internetis.

"Ütlen selgelt: andmekaitse aluspõhimõtted jäävad samaks. Inimeste jaoks väga palju ei muutu," selgitas ta pressiteate vahendusel. "Inimestel on lihtsalt tulevikus suurem kontroll oma andmete kasutamise kohta, sest kõik isikuandmeid töötlevad asutused peavad andma lihtsas ja arusaadavas keeles teada, mida nad täpsemalt isikuandmetega teevad. See, kas inimene lepingu läbi loeb ja sellega nõus on või ei ole, jääb tema enda otsustada."

Reinsalu rõhutab, et eriti laste isikuandmete töötlemisel peab kogu teave olema selgelt ja üheselt mõistetavalt kirja pandud. Andmekaitse üldmääruse järgi peab laps olema vähemalt 13aastane, et tema isikuandmeid saaks töödelda infoühiskonna teenuse pakkumisel. Erilise kaitse all on laste isikuandmed juhul, kui neid kasutamisel turunduse eesmärgil või sotsiaalmeediakonto loomisel, samuti laste isikuandmete kogumisel otse neile pakutavate teenuste puhul.

Vaikimisi nõusolekust ei piisa

Andmekaitse reform puudutab kõiki asutusi ja ettevõtteid, kes isikuandmetega kokku puutuvad - alates riigi- ja tervishoiuasutustest, lõpetades pankade, sideettevõtete ja väikefirmadega.

Organisatsioonid peavad tarbijatele andma väga selgelt teada, miks nad andmeid koguvad, kes neid kasutavad ja milliste kolmandate osapooltega neid andmeid jagatakse. Tarbija nõusolek peab olema selge ja andmetöötlus läbipaistev. Seega ei ole tulevikus lubatud eeltäidetud kastikeste ega vaikimisi nõusolekute kasutamine.